В Казани верят, что план принесет успех: Вайсфельд оценил трансферную кампанию «Ак Барса»

Бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье. По словам хоккейного эксперта, в данный момент совершенно непонятно, хорошая ли эта кампания или плохая.

«Соглашусь с тем, что это неординарный шаг. Но в данный момент совершенно непонятно, хорошо это или плохо, потому что мы не знаем, какие мысли у менеджмента "Ак Барса", какую команду они делают. Не думаю, что это авантюра. На эти вопросы смогут ответить только в клубе. Полагаю, есть какая-то стратегия, на чем-то основанная уверенность, ведь там не хуже нас понимают, что три человека забирают львиную долю платежной ведомости», – цитирует Вайсфельда Betonmobile.

Кроме того, функционер заявил, что таким образом, в казанском клубе, вероятно, рассчитывают на молодых хоккеистов.

«Значит, есть какой-то план, и в Казани верят, что он принесет успех. Возможно, в "Ак Барсе" рассчитывают на собственную молодежь и других хоккеистов, играющих за относительно небольшие деньги, на, скажем так, среднюю прослойку. Такие истории бывают, когда подросли местные молодые ребята – они все еще играют за небольшие деньги, но уже представляют из себя силу. Помню, пару лет назад так было в "Локомотиве", когда это позволило клубу провести сильные трансферную кампанию, заполучив Буше, Шалунова, Марченко», – заявил Вайсфельд.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала две части (1 и 2) интервью с форвардом «Ак Барса» Артемом Лукояновым.