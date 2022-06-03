Артем Лукоянов: «Позитивчик есть, когда с Зариповым в одном звене играешь»

Об игре с Данисом Зариповым, секретах успехов Зинэтулы Билялетдинова, о «Рубине» и о личных планах в качестве футболиста рассказал во второй части интервью спортивной редакции «Татар-информа» одна из главных звезд «Ак Барса» Артем Лукоянов.

Артем Лукоянов: «Без хоккея больше месяца уже тяжело, надоедает все, хочется, чтобы быстрее сезон начался»

Фото: © «Татар-информ»

«Когда с Данисом играешь в одном звене, это всегда весело. Или забьешь, или пропустишь – много»

Известно, что вы дружите с Данисом Зариповым. Что там с его новым контрактом?

Мы созванивались с Данисом. Думаю, там еще прорабатываются какие-то моменты.

Вы с ним столько лет в одной команде, но только в прошлом сезоне начали регулярно играть в одном звене. Порой проскальзывают интересные комбинации, как будто давно в одном звене играете. Откуда такая «химия»?

На самом деле, нас впервые вместе поставил Зинэтула Хайдярович (Билялетдинов). И на тот момент у меня было «+27» по показателю полезности. Я с Зариповым забил, наверное, шайбы три за шесть матчей. А пропустил шесть (смеется). Поэтому, когда с Данисом играешь в одном звене, это всегда весело. Или забьешь, или пропустишь – много. С ним очень интересно в атаке играть. Надо быть всегда готовым к его передачам. Мое мнение – когда нас с Мишей Глуховым ставят к Зарипову, то мы должны помогать ему в защите. А он может многое дать нам в атаке – всегда придумает, отдаст, сам забьет. Позитивчик есть, когда с Зариповым в одном звене играешь.

«Когда с Данисом играешь в одном звене, это всегда весело. Или забьешь, или пропустишь – много» Фото: © «Татар-информ»

В 2011 году вы перешли в «Ак Барс» из «Нефтяника». Как это было?

На тот момент я выступал в ВХЛ за «Нефтяник». А в Казани играл Лапенков. Мне заранее сказали, что если место по каким-то причинам в казанской команде освободится, то заберут в «Ак Барс». Так и вышло, Евгений получил травму. Главным тренером той команды был Владимир Крикунов, затем Валерий Белов. Ну а позже вернулся Зинэтула Билялетдинов…

«Билялетдинов четко знал, что делает, – как в армии»

Вы говорили, что Квартальнов хороший тренер, но так много про кого можно сказать. Что делает того же Билялетдинова или Знарка особенными, что позволяет им собирать титулы. По Знарку вам, наверное, еще предстоит понять, а за счет чего это делал Зинэтула Хайдярович?

Да, я очень много с Билялетдиновым проработал. Наверное, дело в том, как он строит команды. Как в армии. У него нет чего-то случайного, Билялетдинов всегда четко знает, что и как он делает. Самое главное, что его команда чувствует, игроки понимают. Каждый хоккеист в команде должен понимать, что требует тренер. То есть если игрок не понимает, то его не будет в команде Билялетдинова. Не будет такого: мол, подожди, посиди, подумай. Если игрок отказывается или не хочет выполнять требования, то он не будет играть в команде.

«Каждый хоккеист в команде должен понимать, что требует тренер. То есть если игрок не понимает, то его не будет в команде Билялетдинова» Фото: © «Татар-информ»

Если он сказал, что вот это – нельзя, значит, нельзя. Один раз он сказал тебе, что не надо так делать. Второй раз он тебе еще раз скажет, а третьего раза уже не будет. У него жесткие требования, но ко всем игрокам без исключения. И спрашивает он по полной. У него нет такого, что вот я тебя попозже прощу. Ты должен, и всё. За счет этого вся эта концентрация в плей-офф. По каждому матчу идет детальный разбор. И вся игра построена на результат, а не на побочные факторы – кто-то заиграл у него или нет.

Вы случайно с известным волейболистом Спиридоновым (Спириком) не дружите?

Общаемся. А что?

Я объясню: вы оба по ходу спортивной карьеры попадали в разные истории. У вас был альметьевский кейс – потасовка с полицейскими, например…

Издержки молодости. Вырос я во дворе, вся безбашенность оттуда. Кто-то раньше понимает и осознает некую социальную ответственность, особенно будучи известным спортсменом, кто-то позже. Я, к сожалению, осознал поздновато. Нужно учиться и уметь соответствовать статусу своей команды. Конечно, сейчас о многом сожалею. Взрослея, переосмысливаешь прошлое. Наверное, неправильно так говорить, но получилось так, как получилось. Может, кому-то из молодых это уроком будет, вот мне в свое время чужие ошибки не помогли избежать своих. Хотя смотрел на других и говорил себе: ну нет, я же так не буду (смеется).

Может, вы со Спиридоновым так похожи из-за того, что вы оба за футбольный «Спартак» болеете?

Все может быть (смеется). Раньше, когда он здесь играл, мы чаще общались. У нас общие темы только о «Спартаке» и были. В общих компаниях не были. Потом он уехал в Уфу играть, и общались дальше только в интернете.

«Может, кому-то из молодых это уроком будет, вот мне в свое время чужие ошибки не помогли избежать своих. Хотя смотрел на других и говорил себе: ну нет, я же так не буду» Фото: © «Татар-информ»

«У меня, как диванного эксперта, такое мнение сейчас: они в «Спартаке» Ваноли сливают, что ли?»

Вот мы плавно и перешли на футбол. «Спартак» занял десятое место. Как оцените работу Ваноли и что вообще делать красно-белым?

Конечно, всегда переживал за «Спартак». Тренеры часто меняются, и это, наверное, самая главная из бед красно-белых. Нет какого-то одного специалиста, чтобы, наконец, прийти хоть к чему-то. После Карреры, например, мне нравился Тедеско. Как он руководит командой, его эмоциональность, как команда бурлила, хоть и не все получалось. Но я считаю, что при нем «Спартак» достойно выступал, была какая-то картинка в игре. Мало иметь хороший состав, нужно еще и правильно использовать их сильные стороны. А не так, что понабрал футболистов, а они у тебя – кто сидит, кто болеет. Сейчас работает Ваноли, тоже итальянец, но тяжело пока понять. Прыгает там, бесится. Вот на предсезонном турнире «Матч ТВ» «Спартак» всех разрывал, я вообще не понимал, «Спартак» ли это. Вот, думал, сезон будет отличным. А потом поехало… совсем в другую сторону. У меня, как диванного эксперта, тоже такое мнение сейчас: они его там сливают, что ли? Соболев с Джикией там коллектив разлагают, что ли? (Смеется.) Я тоже так могу сказать, как отдельные якобы болельщики. Но не буду. Хорошо, что Кубок России выиграли, скрасили сезон. Но десятое место – это, конечно… Хотя думаю, что в Лиге Европы «Спартак» играл совсем по-другому. Как будто в чемпионате другие футболисты надевали форму основного состава.

Ваноли должен остаться?

Думаю, нет особого смысла менять тренера.

Топ-тренер «Спартака» в новейшей истории – Каррера?

Да, он на первом месте, все-таки Каррера титул чемпиона России взял. А еще мне жалко, что Аленичеву не дали поработать до конца. Ведь именно он готовил команду к тому золотому сезону. А чем мне понравился Каррера – он привнес в лигу эмоциональность. А то у нас тренеры сядут на скамейку, как манекены. Ладно Слуцкий хоть раскачивался на кресле. Видно хоть, что человек переживает. А Каррера вообще не садился, носился по бровке. Я не знаю, считал кто-то, сколько он за матч пробегал? Не меньше футболистов, наверное. Потом пришел Тедеско – та же история. Кто-то скажет, что это артистизм, но это и команде помогает.

«Я живу в Казани и не могу сказать, что «Рубин» мне безразличен. В прошлом сезоне здорово играли. Конечно, сильно удивлен, как они в этом сезоне… очень – не очень» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ

«Карьера футболиста? Если вдруг «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь»

Вам «Рубин», наверное, не так интересен, но случилось эпохальное – вылет в ФНЛ…

Нет, ну почему же. Последнюю игру с «Уфой» смотрел по телевизору. Этот пенальти… Почему-то в глубине души так и думал, что не забьют. Сразу вспомнился матч с «Ракувом», когда в эти же ворота не забили. Также на последней минуте. Я живу в Казани и не могу сказать, что «Рубин» мне безразличен. В прошлом сезоне здорово играли. Конечно, сильно удивлен, как они в этом сезоне… очень – не очень.

Как говорит один известный специалист?

Да-да (смеется). Дмитрий Вячеславович любит так говорить. Ну ладно, «Динамо» тоже вылетало в ФНЛ, в этом году в призовые места пробились.

А как относитесь к тому, что Слуцкий продолжит работу в «Рубине»?

Считаю, что с его стороны это очень хороший поступок, что он не бросил команду и может все исправить. Думаю, что это правильное решение.

«Считаю, что с его (Слуцкого, – прим. Т-и) стороны это очень хороший поступок, что он не бросил команду и может все исправить. Думаю, что это правильное решение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вы ведь в футболе тоже, можно сказать, профессионал. Успели дебютировать в официальной игре за «КАМАЗ». Продолжение будет?

Ну не знаю. Если вдруг «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь (смеется).

«Зарипова вратарем «Ак Барса»? Там бегать не надо, встанет, и всё. Может, за счет его авторитета забивать ему не будут»

При этом «Ак Барс» с профессионалом Лукояновым проиграл в футбол любителям из «Амкала». Как же так?

Профессионал Лукоянов – слишком сильно сказано (смеется). На самом деле, у нас было очень мало времени для тренировок. И все-таки в «Амкале» хватает бывших профессиональных футболистов. Считаю, что мы отыграли достойно. И я не ожидал, что Данис (Зарипов) так будет на воротах тащить. Изначально планировали, что он 10-15 минут постоит, а потом выйдет хороший вратарь. А Данис не пустил. И вообще счет не по игре, мы последние три гола за несколько минут пропустили. Там мы уже бросили играть. Силы кончились, я не менялся весь матч. Это очень тяжело, в футболе совсем другие мышцы работают. Ну и вес, конечно. Они все легкие, а мы большие. У меня была пара моментов, два раза выходил один в ноль. В последнем случае я убирал мяч, но вратарь коснулся моей ноги. Другой бы футболист упал и пенальти заработал, а у меня даже в голове этого не было. Я уже потом думал: «Блин, а что я не упал?» А так у нас моменты были, мы могли сохранить интригу. Видели, что у них после первого тайма серьезный разговор был в команде, они выпустили несколько основных звезд своих между таймами.

Вы сказали, что Зарипов в воротах хорошо сыграл. В «Ак Барсе» сейчас после ухода Бобкова как раз вакансия есть…

Может быть. А что? Там бегать не надо, встанет, и всё (смеется). Может, за счет его авторитета забивать ему не будут.

«Я не ожидал, что Данис (Зарипов) так будет на воротах тащить. Изначально планировали, что он 10-15 минут постоит, а потом выйдет хороший вратарь. А Данис не пустил» Фото: ak-bars.ru

Кстати, вас тренировал перед игрой с «Амкалом» известный вратарь Сергей Рыжиков, почему его на матче не было?

Мы его уволили сразу после первой тренировки (смеется). Шучу. Не знаю, почему его на игре не было. Наверное, он был занят. Он с нами только одну тренировку провел. Если бы пару неделек, то результат мог быть и другим. А так мы за пару дней до этого только коньки сняли.

А почему Квартальнов не был главным тренером на матче? Он до 30 апреля был официально в «Ак Барсе».

Тоже можно было для атмосферы и популяризации поучаствовать. Не знаю, почему они не подумали. Было бы интересно.

О футболе: «Обмануть там легче. Вышел на поле, два раза поиграл, травму себе придумал и деньги получаешь»

Чем занимается Артем Лукоянов в свободное от хоккея время?

Да ничего такого – двое детей, семья. Поэтому чаще всего я дома. Хуже всего, когда вылетаешь в первом раунде плей-офф и думаешь: «Чем мне сейчас 3-4 месяца заниматься?» В этот раз какие-то тренировки были, потом футбол, потом операцию мне сделали, восстанавливался. Так-то хоть бегал бы, но ничего нельзя было делать. Еще полтора месяца в таком режиме. Но без хоккея больше месяца уже тяжело, надоедает все, хочется, чтобы быстрее сезон начался. В первое время предсезонки придется заниматься по индивидуальной программе.

А как же хобби?

Нет ничего особенного. Из музыки слушаю все подряд, книги не читаю. Раньше в игры играл, в футбол на приставке, но как дети пошли – бросил. Разве что в нарды могу сыграть.

Вашему сыну Ярославу почти три года. Пойдет по стопам отца?

Ну, ему уже интересно – футбол и хоккей смотрит. Навязывать ему ничего не буду, но планирую года в три на коньки поставить. А вообще думаю с футбола начать.

Ну, в футболе да, зарплата побольше…

Ага, и обмануть там легче (смеется). По 11 человек с каждой команды одновременно на поле, а судья в поле лишь один. У нас в хоккее 10 полевых на три арбитра. Вышел на поле, два раза поиграл, травму себе придумал и деньги получаешь (смеется). Ну а моя дочь Юлиана на плавание ходит.

Первую часть беседы можно почитать здесь.