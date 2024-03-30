В Казани в суд доставили подростка, который на авто протащил сотрудника ДПС по дороге

В Ново-Савиновском суде Казани сегодня изберут меру пресечения для 16-летнего Аделя Хакимова, который вчера за рулем авто протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

«Испугался, на педаль нажал», – сообщил «Татар-информу» подросток до начала заседания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, накануне, автоинспектор попытался остановить «Жигули» из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров.

Малолетнего пьяного гонщика задержали на остановке «Ветеринарная академия». В отношении юноши составили 11 административных материалов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Полицейский, которого подросток протащил по дороге, сейчас находится в больнице. У него перелом пяточной и ладьевидной костей, а также ушибы.