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В Казани в суд доставили подростка, который на авто протащил сотрудника ДПС по дороге
В Ново-Савиновском суде Казани сегодня изберут меру пресечения для 16-летнего Аделя Хакимова, который вчера за рулем авто протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
«Испугался, на педаль нажал», – сообщил «Татар-информу» подросток до начала заседания.
Ранее «Татар-информ» сообщал, накануне, автоинспектор попытался остановить «Жигули» из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров.
Малолетнего пьяного гонщика задержали на остановке «Ветеринарная академия». В отношении юноши составили 11 административных материалов.
Полицейский, которого подросток протащил по дороге, сейчас находится в больнице. У него перелом пяточной и ладьевидной костей, а также ушибы.
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