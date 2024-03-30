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Переломы ноги получил полицейский, которого подросток на авто протащил в Казани
Серьезные травмы получил полицейский, которого в Казани подросток протащил на автомобиле, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Напомним, накануне автоинспектор попытался остановить иномарку из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров.
Как рассказали в пресс-службе МВД России по РТ, водителя задержали, им оказался 16-летний парень. В отношении юноши составили 11 административных материалов.
Полицейский находится в больнице с переломом пяточной и ладьевидной костей, а также ушибами.
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