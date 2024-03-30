Переломы ноги получил полицейский, которого подросток на авто протащил в Казани

Серьезные травмы получил полицейский, которого в Казани подросток протащил на автомобиле, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Напомним, накануне автоинспектор попытался остановить иномарку из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по РТ, водителя задержали, им оказался 16-летний парень. В отношении юноши составили 11 административных материалов.

Полицейский находится в больнице с переломом пяточной и ладьевидной костей, а также ушибами.