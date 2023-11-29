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В Казани в школе №65 отремонтировали кабинеты для занятий детей с ОВЗ
В Казани в школе №65 (Московский район) отремонтировали кабинеты для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Как пишет мэрия столицы РТ со ссылкой на пресс-службу районов, в образовательном учреждении сменили электрику, поменяли полы и потолки, покрасили стены.
Напомним, в данной школе учатся свыше 500 школьников, из которых 48 – это дети с ОВЗ. При этом родители ребят с ограниченными возможностями отмечают высокий уровень организации работы с их детьми. Интересно, что в 2022-м это образовательное учреждение победило в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России», в номинации «Лучшая система специальных условий для обучающихся с ОВЗ», а в 2023 году было признано «Лучшей инклюзивной школой Казани».
Добавим, что в 2023 году на базе вышеупомянутой школы начала работать консультационная служба «Вектор развития». Ее специалисты оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, отвечают родителям на вопросы о развитии, воспитании таких детей.
Ранее сообщалось, что для жителей Казани с инвалидностью на один день организуют горячую линию.
Также «Татар-информ» писал про мероприятия, которые организуют в Казани на Декаду инвалидов.
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