Для жителей Казани с инвалидностью на один день организуют горячую линию

В Казани 6 декабря с 10 до 15 часов организуют горячую линию для жителей с инвалидностью. Эксперты ответят на вопросы, касающиеся защиты прав этой категории граждан.

Как сообщает мэрия столицы РТ, номер для звонка следующий: +7(843)236-00-71.

Инициатор организации горячей линии — объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» вместе с Уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской.

Ранее сообщалось, что в Казани выплатят 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Выплата будет единовременной в рамках Декады инвалидов.

Также «Татар-Информ» писал, что казанцам огласили программу мероприятий на Декаду инвалидов. Культурно-массовые, спортивные мероприятия, а также благотворительные акции и мастер-классы пройдут в столице РТ с 1 по 13 декабря 2023 года.