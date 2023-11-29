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Новости Татарстана и Казани
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Для жителей Казани с инвалидностью на один день организуют горячую линию
В Казани 6 декабря с 10 до 15 часов организуют горячую линию для жителей с инвалидностью. Эксперты ответят на вопросы, касающиеся защиты прав этой категории граждан.
Как сообщает мэрия столицы РТ, номер для звонка следующий: +7(843)236-00-71.
Инициатор организации горячей линии — объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» вместе с Уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской.
Ранее сообщалось, что в Казани выплатят 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Выплата будет единовременной в рамках Декады инвалидов.
Также «Татар-Информ» писал, что казанцам огласили программу мероприятий на Декаду инвалидов. Культурно-массовые, спортивные мероприятия, а также благотворительные акции и мастер-классы пройдут в столице РТ с 1 по 13 декабря 2023 года.
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