В Казани в рамках форума Kazan Digital Week состоится хакатон «Арт-вселенная»

13-14 сентября в Казанском государственном институте культуры в рамках Международного форума Kazan Digital Week – 2023 состоится хакатон «Арт-вселенная». Его целью станет вовлечение digital-инноваций в креативную индустрию. Регистрация участников проходит до 10 сентября по ссылке.

Основными темами хакатона «Арт-вселенная» станут создание арт-объектов для метавселенной, сценических площадок для метавселенной, домов с национальными элементами для метавселенной, героев для метавселенной, артефактов для метавселенной, цифрового двойника творческих людей.

Площадка хакатона в Казанском государственном институте культуры объединит экспертов культуры и искусства с разработчиками программного обеспечения и представителями IT-компаний для создания продуктов на стыке культуры и инноваций, сообщают организаторы.

Участникам хакатона необходимо за 48 часов разработать прототип инновационных художественных задач, а также представить результаты своей работы.

Присоединиться к хакатону могут школьники, студенты ссузов и вузов, в том числе иностранные студенты. Авторы лучших проектов получат денежные гранты.

В прошлом году участниками хакатона стали 115 представителей разных регионов России, финалистами хакатона признаны 54 участника, а победителями – 3 команды, разработавшие проекты и успешно их защитившие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Kazan Digital Week зарегистрировались более трех тысяч человек из России и других стран. Подробнее о форуме читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.

