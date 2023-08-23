Более 3 тысяч человек из России и других стран зарегистрировались на Kazan Digital Week

На участие в международном форуме Kazan Digital Week уже зарегистрировались 3,3 тыс. человек. Из них 729 специалистов выступят в роли спикеров, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на совещании оргкомитета.

Порядка 2,4 тыс. участников – россияне, еще более 30 гостей приедут на форум из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Македонии и Турции.

Количество участников на сегодняшний день не окончательное, так как регистрация продлится до 12.00 19 сентября, добавил президент Академии наук РТ.

В выставочной зоне планируется организовать 115 стендов общей площадью 3,2 тыс. кв. м. Также участники и гости форума увидят гоночные симуляторы, электромобиль «Атом» и другие интересные экспонаты.

«В рамках выставки форума будет организована уличная площадка для беспилотных транспортных средств общей площадью 500 кв. м, на которой будет организовано тестирование новых образцов, в частности беспилотных автомобилей „ЭвоКарго“. Участники форума смогут оценить движение транспортных средств в реальных условиях», — цитирует Минниханова ТАСС.

Также на форум пригласят региональных отраслевых заместителей министров и разработчиков, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Напомним, форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казань Экспо» с 20 по 22 сентября.