В Казани в преддверии Всемирных игр кочевников представили балобана Султана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана в рамках подготовки к Всемирным играм кочевников-2028 активно восстанавливают и популяризируют древние тюркские традиции. Сокола-балобана по кличке Султан представил на пресс-конференции в «Татар-информе» президент НКО «Союз любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц» Ильдар Еналиев.

Он рассказал о роли хищников в обеспечении безопасности полетов и культурном наследии татарского народа.

«Султану два с половиной года, он родился на казанской земле. На лапе птицы – кольцо, подтверждающее ее происхождение. Сейчас сокол меняет сезонное оперение», – отметил Еналиев.

По его словам, птица используется как биорепеллент для отпугивания стайных птиц, которые скапливаются на взлетно-посадочной полосе 22-го авиазавода, выпускающего самолеты стратегической авиации.

«Эта птица обеспечит экологическую безопасность полетов воздушных судов», – сказал Еналиев.

Он подчеркнул, что сокол-балобан – древнейшая традиционная ловчая птица тюркских народов и народов Центральной Азии.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Исторически доказано, что балобан был основной ловчей птицей кочевников», – сказал специалист.

Менее чем через два года Казань примет Всемирные игры кочевников-2028 – масштабное мероприятие, в котором примут участие 120 стран. Сборная России уже начинает формироваться, в том числе по этноспортивным дисциплинам, включая спортивную соколиную охоту и состязания борзых собак.

«Всевышний спрятал счастье в глазах сокола и в седле коня», – привел Еналиев арабскую пословицу, обратив внимание на черные глубокие глаза балобана, в которых можно разглядеть небо, свободу, мощь и мудрость.

Особое внимание было уделено историческому факту: в 2000 году при раскопках в Казанском Кремле был обнаружен клобучок для сокола, датированный XV веком. Это доказывает, что соколиная охота культивировалась в Казанском ханстве еще до Ивана Грозного. Реконструированный клобучок хранится в музее Казанского Кремля.

«Мы восстанавливаем культурное наследие. Для этого и нужны Игры кочевников – возрождать и осваивать культурное наследие», – подчеркнул Еналиев.

Спикер также отметил, что в регионе одновременно разводят балобанов и охраняют их как объект нематериального культурного наследия.