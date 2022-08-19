В Казани в два этапа ограничат движение по улице Волгоградская

В Казани частично в два этапа ограничат движение по улице Волгоградская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома города пояснили, что причиной перекрытия движения станут работы по реконструкции магистрального тепловода. Ранее из-за них закрыли другой участок Волгоградской, причем ограничение было продлено (оно действует до 31 августа).

Теперь же с 22 по 29 августа окажется частично перекрыта дорога и полностью закрыт пешеходный переход по улице Волгоградская в районе пересечения с улицей Короленко — в направлении движения в сторону улицы Маршала Чуйкова.

Кроме того, с 30 августа по 6 сентября будет частично перекрыта дорога и полностью закрыт пешеходный переход в том же месте — но уже в направлении движения в сторону проспекта Хусаина Ямашева.