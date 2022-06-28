В Казани частично перекроют движение по улице Волгоградская

В Казани частично ограничат движение по улице Волгоградская. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 30 июня по 6 июля окажется полностью перекрыт участок от дома №47 до дома №49 по улице Волгоградская — от пересечения улиц Короленко и Волгоградской до пересечения улиц Бондаренко и Волгоградская.

Кроме того, в это время ограничат движение по улице Короленко на участке от дома №49 до дома №34 по улице Волгоградская.

Причиной ограничения движения станут работы по реконструкции магистрального тепловода.