В Казани продлили ограничение движения по ул.Волгоградской

В Казани продлили ограничение движения транспорта по ул.Волгоградской. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщает пресс-служба городской мэрии.

До 31 августа полностью закрыто движение на участке от здания №47 до здания №49 по ул.Волгоградской (от пересечения ул.Короленко и ул.Волгоградской до пересечения ул.Бондаренко и ул.Волгоградской). Кроме того, частично ограничено движение по ул.Короленко, на участке от здания №49 до здания №34 по ул.Волгоградской.