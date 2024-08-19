В Казани в День города ограничат движение по ряду участков дорог

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани в День города и День Республики Татарстан ограничат движение по ряду участков дорог. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

Так, 30 августа в течение дня будет перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и парковочная зона возле Центра семьи «Казан».

С 7.00 до 22.00 перекрытие затронет улицы Марджани, Каюма Насыйри и Зайни Султана. В этот же день в период с 13.00 до 17.00 будут закрыты участки улиц Кремлевская, Площади 1-го мая до улицы Астрономическая, в том числе Ивановский спуск.

В преддверии праздника, 23 и 24 августа, в период с 15.00 до 24.00 будут перекрыты участки на улице Кремлевская от Площади 1 мая до улицы Чернышевского и Ивановский спуск.

23 августа с 22.00 и до 01.00 ночи 26 августа будет перекрыт отрезок улицы Марджани от дома №4 до дома №22.

На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.