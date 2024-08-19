Хедлайнерами Дня города и республики станут Дима Билан и «Братья Гримм»

Дима Билан

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Хедлайнерами Дня Республики Татарстан и Дня города Казань 30 августа станут Дима Билан и «Братья Гримм». Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

Также на сцене праздника выступят артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская исполнительница «Дышать». Концерт продлится с 17:30 до 20:00.

«И наконец, в 22.00 небо над акваторией Казанки украсит масштабный салют, наблюдать за которым можно будет с любой стороны набережной, от центра ГИМС до моста Миллениум», – заключила она.

На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.