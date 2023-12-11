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Новости Татарстана и Казани
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В Казани в 2023 году на капитальный ремонт домов потратили 2,7 млрд рублей
В 2023 году в столице Татарстана в рамках трехлетней программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировали 207 домов на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом рассказал на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«В результате в этом году заменена и отремонтирована 81 кровля, в 62 домах заменено отопление, в 48 отремонтированы фасады, в 54 домах заменено 152 лифта», — отметил спикер.
Гиниятуллин также обратил внимание на то, что в 2023 году в программу вошли два дома — объекта культурного наследия. Это построенный до 1917 года двухэтажный деревянный дом на улице Ульянова-Ленина, известный как усадьба Сухановых, а также дом по адресу: ул. Театральная, 5.
Помимо этого, программа капремонта домов в Казани синхронизируется с программой «Наш двор». В этом году у 19 отремонтированных домов появились благоустроенные дворы. А всего за три года совместной реализации двух программ жители 64 домов получили комплексное улучшение жилищных условий — отремонтированный дом и благоустроенный двор.
По словам Искандера Гиниятуллина, до 2026 года в столице Татарстана по программе капремонта многоквартирных домов предполагается обновить 554 дома. Объем финансирования работ составляет более 7 млрд рублей.
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