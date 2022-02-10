В Казани утвержден проект межевания территории парка «Спортивный» от моста Миллениум до проспекта

Ямашева.

Соответствующее постановление исполкома города подписал его руководитель Рустем Гафаров. Документ опубликован сегодня в Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Постановление опубликовано без приложения, включающего перечни координат характерных точек границ территории проекта межевания и характерных точек границ образуемых земельных участков.

Контроль за выполнением документа возложен на первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.

Накануне мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что благоустройство парка «Спортивный» начнется уже в этом году. Всего он займет 76 гектаров, пока работы затронут 13 гектаров.



Проект парка «Спортивный» был представлен жителям столицы Татарстана в декабре прошлого, 2021 года. На этой территории предполагается объединить уникальную природу и объекты спортивной инфраструктуры. Будут сохранены растущие здесь растения, среди которых — тополя черные и несколько видов ивы, а также высажены новые.

Парк станет первым таким объектом в России, где появится спортивный пирс. После этого здесь можно будет проводить соревнования по триатлону и заплывы на открытой воде. Вдоль дамбы проложат пешеходный и велобеговой маршруты протяженностью 5 километров. Запланированы и специальные зоны для занятий уличными видами спорта, включая, в частности, мини-футбол.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки предусматривает создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Она была разработана по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ее реализацию курирует помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Создала стратегию студия Orchestra Design.