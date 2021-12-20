Жителям Казани показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный»

Сегодня жителям Казани представили проект парка «Спортивный», который разобьют на территории от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Программы развития общественных пространств Республики Татарстан.

Презентация прошла в формате прогулки по правому берегу Казанки. Ее провели входящие в число авторов концепции парка — архитекторы бюро «Архитектурный десант» Павел Медведев и Дарья Климова.

Согласно эскизному проекту, парк должен объединить уникальную природу и объекты спортивной инфраструктуры. В том числе благоустройство территории позволит сохранить растущие здесь растения, среди которых — тополя черные и несколько видов ивы. При этом вдоль реки высадят новые деревья и кустарники: сосны, тополя, клены, декоративные ивы и ракитники, а также многолетние цветы и злаки.

Кроме того, парк призван сделать спорт доступным и привлекательным для каждого вне зависимости от возраста и физической формы. Он станет первым таким объектом в России, где появится спортивный пирс. Благодаря нему здесь можно будет проводить соревнования по триатлону и заплывы на открытой воде.

Вдоль дамбы проложат пешеходный и велобеговой маршруты протяженностью 5 километров. Предусмотрены и специальные зоны для занятий уличными видами спорта, включая, например, зону для игр в мини-футбол.

Первое открытое общественное обсуждение и презентация эскизного проекта парка «Спортивный» состоялась 15 апреля этого года. Мнения казанцев были учтены проектировщиками и архитекторами при доработке концепции развития парка.

Жители столицы Татарстана и сейчас могут поделиться своими идеями по развитию территории парка «Спортивный». Для этого достаточно заполнить форму по адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehhHXk5ynPEfYcvigfLkhJGJTMgiyK6hdC1mPfBjEoaMc2Pw/viewform. Там же размещен генеральный план территории парка «Спортивный».

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки предусматривает создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первый из них уже воплощен в жизнь — это экстрим-парк «Урам» у моста Миллениум. Стратегия была разработана по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ее реализацию курирует помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Создала стратегию студия Orchestra Design.