Мэр Казани рассказал, какие парки и скверы появятся в этом году в столице Татарстана

Во время прямого эфира в Instagram мэр Казани Ильсур Метшин озвучил, какие парки и скверы появятся в этом году в столице Татарстана.

«Из тех, что начали, завершим „Салават купере“ — большой парк, где планируем благоустроить озеро, поставить фонтан. Также запланирована реконструкция сквера в честь столетия образования строительной отрасли РТ — он расположен в Советском районе, на Карбышева и Зорге, и занимает территорию трех гектар. Наконец-то дойдем до „Сада рыбака“ в Кировском районе, планируем там реконструкцию уже не первый год. Интересный проект в жилищном комплексе „Светлая долина“, в этом году там тоже планируем начать работы. Парк располагается вдоль реки Нокса, планируем благоустроить трехкилометровую зону от ЖК „Весна“ до ЖК „Грин“», — рассказал мэр.

Также большой проект стартует в Казани в этом году — благоустройство парка «Спортивный», который расположится от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена». Он входит в каскад 12 парков благоустройства Казанки. Всего территория парка займет 76 га, в этом году первая очередь затронет 13 га земли.

В прошлом году в Казани было обустроено семь общественных пространств. Теперь в Казани 150 садов, скверов и парков. «Если все это собрать, то получится 600 футбольных полей», — отметил мэр.