В Казани утвердили проект строительства 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте

Власти Казани утвердили проект планировки и межевания территории 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте в Советском районе города. Постановление опубликовано в новом выпуске сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.

«Проектируемая разворотная петля расположена на пересечении ул.Мамадышский Тракт с проектным проездом №69 согласно Генеральному плану городского округа Казань», – сказано в документе.

Согласно положению о размещении линейного объекта, при реализации проезда №69 предполагается устройство путепровода над Мамадышским трактом (для обеспечения пересечения улиц в разных уровнях) с правосторонними съездами, а для организации движения авто на пересечении Мамадышского тракта и проезда №69 во всех направлениях здесь «необходимо предусмотреть разворотные петли в двух уровнях».

Уточняется, что проектирование ведется от дома №55 по Мамадышскому тракту «ориентировочно» до жилмассива Самосырово, дома №12А по улице Дорожная, «в связи с размещением <...> подземной разворотной петли и реконструкцией существующей автомобильной дороги».