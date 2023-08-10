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Новая транспортная развязка появится на Мамадышском тракте в Казани
В Советском районе Казани, на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина, появится новая развязка. Постановление исполкома об утверждении проекта планировки и межевания территории опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
Проектирование затрагивает участок от здания № 1 до № 33 по Мамадышскому тракту. В документах отмечается, что на указанной территории отсутствуют объекты культурного наследия, но есть 10 земельных участков, которые в ходе работ планируется изъять/зарезервировать полностью или частично.
Также указаны параметры двух возводимых развязок: по 2 полосы движения, их ширина 3,5 метра, скорость автомобильного потока – 30 км в час.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани построят новую транспортную развязку в районе ЖК «Весна».
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