В Казани построят новую транспортную развязку в районе ЖК «Весна» на Мамадышском тракте

В столице Татарстана построят транспортную развязку на пересечении Мамадышского тракта с улицей Рахлина в районе жилого комплекса «Весна». Проект планировки и межевания территории уже готов и проходит утверждение, сообщили в мэрии Казани со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства.

Проектирование затрагивает участок по ул.Мамадышский тракт от здания №1 до здания №33. На вопросы горожан в соцсетях о том, планируется ли сносить для строительства развязки дома по ул.Ноксинская, в мэрии ответили отрицательно.

О сроках также пока не сообщается – в администрации подчеркнули, что не устанавливаются на этапе создания проекта планировки.

В новом Генплане Казани еще в 2019 году заложили строительство 57 транспортных развязок. В том числе планировалось создание развязки на пересечении ул.Академика Губкина и проспекта Победы на Мамадышском тракте в районе ул.Рахлина.

Напомним, в июне стало известно, что в Казани построят новую развязку взамен закрытого «оренбургского» кольца у Деревни Универсиады.