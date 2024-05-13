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Новости Татарстана и Казани
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В Казани установлен новый температурный «антирекорд» мая
Во вторник, 13 мая, в Казани температура воздуха в моменте опустилась до -1,6 градуса. Об этом сообщает Гидрометцент РТ со ссылкой на данные авиационной метеостанции Казань-Аэропорт.
Более того, по данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, минимальная температура воздуха опускалась даже до -2,4 градуса.
Ранее такой температурный минимум был только в мае 1918-го, когда столбики термометров опустились до -1,4 градуса.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему начало мая в этом году стало таким холодным.
Отметим также, что синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла в Татарстане уже на этой неделе.
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