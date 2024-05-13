В Казани установлен новый температурный «антирекорд» мая

Во вторник, 13 мая, в Казани температура воздуха в моменте опустилась до -1,6 градуса. Об этом сообщает Гидрометцент РТ со ссылкой на данные авиационной метеостанции Казань-Аэропорт.

Более того, по данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, минимальная температура воздуха опускалась даже до -2,4 градуса.

Ранее такой температурный минимум был только в мае 1918-го, когда столбики термометров опустились до -1,4 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему начало мая в этом году стало таким холодным.

Отметим также, что синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла в Татарстане уже на этой неделе.