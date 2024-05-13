Вильфанд объяснил, почему с начала мая в России так холодно

Первые 10 дней мая на территории европейской части России можно назвать самыми холодными за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

«Объясняется это именно тем, что два центра с разными знаками – антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы – создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», – объяснил спикер.

Также метеоролог добавил, что воздушные массы идут даже с моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря. А с запада антициклон закачивает воздушные массы из Шпицбергена. Именно поэтому температура на 8-10 градусов ниже нормы, рассказывает Вильфанд.

Он отметил, что европейская часть Россия стала некой воронкой, куда «затянуло» очень холодные воздушные массы.

Интересно, что, по данным Вильфанда, такой процесс стационарный, он длится со 2 мая и является редчайшим случаем.