В Татарстане потеплеет до +20 градусов

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В ближайшие дни в Татарстане ожидается погода с серьезными перепадами температур в дневные и ночные часы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Из-за прихода антициклона, сместившегося со Скандинавии, 14-16 мая осадки маловероятны. Ночами столбики термометров могут опускаться до 0 — −5 градусов. Однако в дневные часы температуры начнут постепенно повышаться. Так, 14 мая прогнозируется от 8 до 13 градусов, 15 мая — от 10 до 15, а в четверг — от 15 до 20 градусов со знаком плюс.

По данным синоптиков, 17 и 18 мая ночью температуры воздуха не опустятся ниже нуля и составят от +4 до +9 градусов. Днем воздух вновь прогреется до 15-20 градусов, возможны небольшие дожди.