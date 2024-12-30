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Общество 30 декабря 2024 15:16

В Казани завершилась реставрация одного из корпусов усадьбы Сапогульцева

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В Казани завершилась реставрация одного из корпусов усадьбы Сапогульцева
фото: комитет по охране ОКН

В Казани завершили восстановление флигеля усадьбы Сапугольцева, сообщает пресс-служба комитета РТ по охране ОКН. Напомним, что данный объект находится по адресу ул. Рахматуллина/Профсоюзная, д. 8/11.

Как рассказал председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин, за это время на усадьбе укрепили фундамент и сделали гидроизоляцию стен цоколя, укрепили стены и своды, восстановили утраченный кирпич пристройки с входным узлом со стороны северного фасада, отреставрировали кирпичную кладку стен, фасад здания, кровлю, заменили конструкции перекрытий, полы, лестницы, реставрировали оконные и дверные проемы цокольного и первого этажей, устроили инженерные коммуникации. Также была сделана отделка внутренних помещений, установлены водосточные трубы, металлические навесы над входами, восстановлено крыльцо из гранита.

Еще в ходе благоустройства укрепили и реставрировали ограды территории со стороны улиц Профсоюзная и Кави Наджми. Работы в здании служб и главном доме ансамбля Сапугольцева продолжаются.

#реставрация архитектурных памятников #Казань #комитет по охране объектов культурного наследия
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