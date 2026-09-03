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Происшествия 3 сентября 2026 17:28

Автоинспекторы нашли водителя, который проехался по тротуару в Казани

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Автоинспекторы нашли водителя, который проехался по тротуару в Казани
Водитель ехал по тротуару в Казани
Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

Водителя, разъезжавшего на легковушке по тротуару, нашли сотрудники Госавтоинспекции Казани. Проступок мужчины попал на видео. Судя по записи, автомобилист двигался по тротуару во встречном направлении.

Правоохранители установили обстоятельства инцидента. Выяснилось, что нарушение имело место утром 3-го сентября на улице Центральной, недалеко от дома № 148. За рулем Kia Rio находился 35-летний житель Ново-Савиновского района Казани, не являющийся собственником авто.

В отношении нарушителя составили соответствующие административные протоколы.

Ранее «Татар-информ» сообщал о заключении под стражу водителя, насмерть сбившего пешехода на тротуаре в Набережных Челнах.

#тротуары #нарушитель на дороге #госавтоинспекции казани
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