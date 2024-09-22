В Казани троллейбус №2 выйдет на линию только в 11 часов

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Сегодня, 22 сентября, в столице Татарстана троллейбусы начнут курсировать по маршруту №2 только в 11 часов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Расписание изменено из-за проведения Казанского национального полумарафона, пояснили на транспортном предприятии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани перекроют дороги утром 22 сентября из-за проведения полумарафона.