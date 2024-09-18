В Казани перекроют дороги утром 22 сентября из-за проведения полумарафона

В Казани будут перекрыты ряд улиц с 8 до 11 утра 22 сентября в связи с проведением Казанского полумарафона. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Будут перекрыты часть Ленинской дамбы, улицы Сибгата Хакима, Чистопольской, Подлужной, а также вокруг стадиона “Ак барс арена” и мост Миллениум. Ожидаются ограничения с 8 до 11 утра, однако постараемся снять их, как только последний участник пересечет финишную черту», - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что для Кросса наций, который пройдет днем ранее, перекрывать дороги не будут.