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В Казани перекроют дороги утром 22 сентября из-за проведения полумарафона
В Казани будут перекрыты ряд улиц с 8 до 11 утра 22 сентября в связи с проведением Казанского полумарафона. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.
«Будут перекрыты часть Ленинской дамбы, улицы Сибгата Хакима, Чистопольской, Подлужной, а также вокруг стадиона “Ак барс арена” и мост Миллениум. Ожидаются ограничения с 8 до 11 утра, однако постараемся снять их, как только последний участник пересечет финишную черту», - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что для Кросса наций, который пройдет днем ранее, перекрывать дороги не будут.
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