Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани участниками «Кросса наций» стали более 15 тыс. человек
В «Кроссе наций», который прошел в Казани 21 сентября, поучаствовали более 15 тысяч человек.
По данным пресс-службы мэрии города, соревнования организовали на нескольких площадках: стадион Локомотив и парк «Урам». Дистанции были разные – от 4 до 12 км, а поучаствовали в них люди разных возрастов: от школьников до ветеранов.
Причем помимо самих состязаний, на основной площадке (в «Ураме») организовали развлекательную программу и семейные соревнования, посвященные Году семьи.
Завершился день массовым забегом, в котором пробежали свыше 5 тыс. человек.
Напомним, что утром 22 сентября в столице РТ также пройдут большие забеги на Казанском полумарафоне.
Фото: мэрия Казани
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»