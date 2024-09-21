В Казани участниками «Кросса наций» стали более 15 тыс. человек

В «Кроссе наций», который прошел в Казани 21 сентября, поучаствовали более 15 тысяч человек.

По данным пресс-службы мэрии города, соревнования организовали на нескольких площадках: стадион Локомотив и парк «Урам». Дистанции были разные – от 4 до 12 км, а поучаствовали в них люди разных возрастов: от школьников до ветеранов.

Причем помимо самих состязаний, на основной площадке (в «Ураме») организовали развлекательную программу и семейные соревнования, посвященные Году семьи.

Завершился день массовым забегом, в котором пробежали свыше 5 тыс. человек.

Напомним, что утром 22 сентября в столице РТ также пройдут большие забеги на Казанском полумарафоне.

Фото: мэрия Казани