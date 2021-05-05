В Казани траты на развитие культуры до 2023 года составят 9,8 млрд рублей

Траты на муниципальную программу «Развитие культуры в городе Казани на 2018−2023 годы» увеличатся до 9,8 млрд рублей. Новая редакция постановления исполкома столицы Татарстана опубликована в сборнике документов и правовых актов городской администрации.

По сравнению с предыдущей редакцией программы, расходы на культуру в Казани вырастут на 2,2 млрд рублей. Это произойдет как за счет продления действия документа на один год — до 2023-го, так и за счет корректировки финансирования на 2020 год и его увеличения на последующие годы.

При этом бюджет города направит на развитие культуры 8,2 млрд рублей, а бюджет республики 658 млн. Еще 926 млн рублей должно поступить из внебюджетных источников.

В частности, в прошлом году на реализацию программы потратили свыше 1,6 млрд рублей вместо запланированных 1,4 млрд. В текущем году, а также в 2021-м и 2022-м расходы на культурную сферу также должны составить примерно по 1,6 млрд рублей, но меньше, чем в 2020-м.

«<…> объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период», — подчеркивается в документе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин поручил направить не менее 24 млрд рублей муниципальным учреждениям культуры.