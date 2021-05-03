Президент РФ поручил направить не менее 24 млрд рублей муниципальным учреждениям культуры

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны 2021–2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на создание и модернизацию учреждений культуры в муниципалитетах, в том числе и на селе.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> направление в 2021–2024 годах дополнительно не менее 24 млрд рублей за счет средств федерального бюджета <...>», — сказано в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному Собранию.

Эти средства предполагается направить на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая и создание модельных библиотек, а также на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев. При этом должен быть предусмотрен максимальный охват этих учреждений культуры, отмечается в документе.

В первый раз отчитаться по этому вопросу Правительство должно до 1 октября 2021 года. Затем от кабинета потребуется предоставлять соответствующие доклады раз в полгода.