Большая часть казанского бюджета в 2020 году израсходована на сферу образования

В Казани в 2020 году большая часть бюджета была израсходована на образовательную сферу. Об этом на шестой сессии Казгордумы рассказал руководитель Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

«По разделу образование расходы составили 16 млрд 555 млн рублей. По сравнению с 2019 годом расходы выросли на 5,9%, а за пять лет – 33,8%», — сказал Мухаметшин.

Расходы распределили на дошкольное, общее и дополнительное образования.

При этом на сферу «Культура» было направлено более 1 млрд рублей, из которых 928 млн – это расходы на содержание учреждений культуры, 117 млн рублей – на проведение общегородских мероприятий. Отдельным пунктом идут расходы на исторический парк «Россия — моя история» – 40,9 млн рублей.

На молодежную политику выделили почти 490 млн рублей, физкультуру и спорт – 1,1 млрд рублей, социальную политику – 1,2 млрд рублей, благоустройство – 2,9 млн рублей, ЖКХ – 565 млн рублей, транспорт – 590 млн рублей, охрану окружающей среды – 73,1 млн рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – почти 253 млн рублей. На обслуживание муниципального долга было направлено всего 271 млн рублей.

Объем расходов горбюджета составил 28 млрд 166 млн рублей.