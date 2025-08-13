В Казани судят мужчину, уснувшего с сигаретой – в пожаре погибли его сестра и племянница
В Казани стартовал суд по делу о пожаре, в котором погибли 12-летняя девочка и ее 41-летняя мать. На скамье подсудимых оказался казанец Руслан Сафин, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла 10 февраля 2025 года. Тогда в многоэтажке на улице Гаврилова в столице Татарстана загорелась квартира на шестом этаже. Во время тушения пожарные обнаружили двух человек – после реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть девочки и женщины.
Площадь пожара составила 40 квадратов. Практически сразу дознаватели Госпожнадзора выдвинули версию о том, что причиной возгорания стала неосторожность при курении. В квартире находился мужчина, и именно на него пали подозрения.
Сафина вскоре задержали и отправили в СИЗО. Как оказалось, он был братом погибшей на пожаре женщины.
В суд Руслан Сафин явился с другой сестрой, которая рассказала, что поддерживает брата, несмотря на страшную трагедию.
«Это был несчастный случай. Мы всегда поддерживаем всю свою семью. У нас многодетная семья, семеро братьев и сестер», – рассказала женщина.
Она добавила, что Руслана Сафина выпустили из СИЗО, сейчас он находится под домашним арестом.
Отметим, что в случае признания вины Руслану Сафину грозит до четырех лет лишения свободы.