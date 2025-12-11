news_header_top
Происшествия 11 декабря 2025 13:23

В Казани судят известного психолога, которого клиентки обвинили в изнасилованиях
Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу известного психолога Марселя Султеева. Его обвиняют в четырех эпизодах изнасилования, пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера и мошенничестве.

По версии следствия, Марсель Султеев совершал преступления с 2020 по 2024 год во время проведения сеансов психотерапии.

Обвинения в адрес психолога появились в соцсетях, где клиентки жаловались на нестандартные методы работы Султеева и рассказывали, что он якобы заставлял их вступать в интимные отношения.

Сегодня на заседании будет решаться вопрос о продлении меры пресечения мужчине, который содержится в СИЗО. Рассмотрение дела по существу, включающее допрос свидетелей и исследование доказательств, отложено до следующего заседания. Заседание пройдет за закрытыми дверями: процесс является закрытым, и журналистов на него не допустят.

