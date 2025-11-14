В суд ушло дело психолога из Казани, обвиняемого в изнасилованиях и мошенничестве

В Казани прокуратура утвердила обвинение 44-летнему психологу Марселю Сультееву. Он обвиняется в изнасиловании, совершении действий сексуального характера и мошенничестве. По данным СУ СКР по республике, дело передали в Советский райсуд Казани.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год известный психолог, пользуясь доверием женщин, совершал в отношении них сексуальные преступления. Пострадали пять жительниц Казани, четверых из них он изнасиловал.

Кроме того, он взял у девяти пациенток более 800 тысяч рублей, обещая психологическую помощь, но никаких услуг не оказывал и потратил деньги на собственные нужны.

Расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.