Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Известного психолога в Татарстане обвиняют в изнасиловании
В отношении известного психолога Марселя Сультеева в Татарстане возбудили уголовное дело. Ранее в соцсетях распространились сообщения о нестандартных методах работы Сультеева. Его клиентки рассказали, что психолог якобы заставлял их вступать с ним в интимные отношения. Так ли это было на самом деле, выяснит следствие.
Как стало известно «Татар-информу», в отношении Марселя Сультеева возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников