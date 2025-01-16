news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 16 января 2025 14:38

Известного психолога в Татарстане обвиняют в изнасиловании

Скопировать ссылку

В отношении известного психолога Марселя Сультеева в Татарстане возбудили уголовное дело. Ранее в соцсетях распространились сообщения о нестандартных методах работы Сультеева. Его клиентки рассказали, что психолог якобы заставлял их вступать с ним в интимные отношения. Так ли это было на самом деле, выяснит следствие.

Как стало известно «Татар-информу», в отношении Марселя Сультеева возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

#Уголовное дело #психолог
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100