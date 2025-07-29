В Казани суд вынес приговор подростку, плюнувшему в Вечный огонь

Верховный суд Татарстана поставил точку в уголовном деле несовершеннолетнего жителя Казани, который в ноябре прошлого года с друзьями пытался потушить Вечный огонь. Как сообщил «Татар-информу» представитель гособвинения Динар Саетов, юноша плюнул в него.

«Признать виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», – сказал судья.

«Татар-информ» рассказывал, что 9 ноября 2024 года в парке Горького в Казани четверо подростков попытались потушить Вечный огонь. Они сидели на корточках, грели об него руки, словно это обычный костер, шутили. Все это засняли на видео.

«Ты за костром следишь?» – крикнул один из мальчиков на видео, после этого Вечный огонь потух из-за брошенного в него снежка.

Отметим, что на момент совершения преступления трое приятелей юного казанца не достигли 14 лет – возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное ими деяние.

Фото: Соцсети

Люди, которые проходили мимо и стали свидетелями происходящего, сообщили об этом в полицию. К Вечному огню приехали полицейские, они задержали подростков. В отделе полиции один из подростков заснял на видео, как они обсуждают, что ни в чем не виноваты. «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ рассказали, что когда подростков доставили в отдел полиции, туда же вызвали их родителей.

Позднее следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю Управления СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела.

Стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела подростки записали несколько видеообращений с извинениями на фоне того же Вечного огня.