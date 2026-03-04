В Казани суд продлил арест застройщикам, укравшим 260 млн на строительстве частных домов

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Советский суд Казани продлил арест на полгода четырем жителям республики, которых обвиняют в хищении свыше 260 млн рублей у 65 человек под видом ИЖС. Всего подсудимых семь: Артур Валиуллин, Венера Гарифуллина, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова, Ильнур Замалетдинов, Радик и Екатерина Утомбаевы. Всех обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Валиуллин, Гиматдинов, Замалетдинов и Утомбаев будут находиться под стражей до 25 августа этого года, а Гарифуллиной заменили домашний арест на запрет определённых действий.

По версии следствия, группа создала фирмы «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» и брала у людей деньги на строительство частных домов и таунхаусов. Деньги, полученные от клиентов, по данным следствия, были похищены. В деле также фигурирует бывший сотрудник банка, который, как считают следователи, помогал ускорять оформление кредитов и способствовал переводу средств на счета фигурантов.

На похищенные средства директор «Таунхаусы и дома» купил пять премиальных автомобилей Mercedes, BMW и Audi, оформив их на подставных лиц.

Четверо фигурантов находятся в СИЗО, один под домашним арестом, двое – под запретом определенных действий. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 50 млн рублей.