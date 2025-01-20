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В Казани суд продлил арест гражданке Узбекистана по делу об убийстве сына
Ново-Савиновский суд Казани на три месяца продлил содержание в СИЗО Сурайе Болтаевой. Ее обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия и причинении смерти по неосторожности.
Сегодня помощник прокурора Ново-Савиновского района должен был огласить государственное обвинение. Однако процесс пришлось перенести, поскольку Болтаеву уведомили о проведении заседания всего за три дня вместо положенных пяти, как требует законодательство.
В связи с этим возник вопрос о продлении меры пресечения. Адвокат обвиняемой утверждал, что она не собирается скрываться от следствия и не станет чинить препятствий. «Прошу назначить домашний арест», – сказал он.
Суд не стал менять меру пресечения и оставил Болтаеву в СИЗО еще на три месяца.
Во время заседания обвиняемая начала плакать и проявляла сильное волнение. С помощью переводчика она сообщила, что была обманута следователем и утверждала, что невиновна.
«Татар-информ» рассказывал, что трагедия произошла летом 2024 года в одной из квартир на проспекте Ямашева. По версии следствия, между 40-летней гражданкой Узбекистана и ее 17-летним сыном произошел конфликт. В результате ссоры женщина ударила парня ножом в грудь. От полученных травм молодой человек скончался.
В июле 2024 года женщину арестовали и поместили в СИЗО.
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