В Казани суд продлил арест гражданке Узбекистана по делу об убийстве сына

Ново-Савиновский суд Казани на три месяца продлил содержание в СИЗО Сурайе Болтаевой. Ее обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия и причинении смерти по неосторожности.

Сегодня помощник прокурора Ново-Савиновского района должен был огласить государственное обвинение. Однако процесс пришлось перенести, поскольку Болтаеву уведомили о проведении заседания всего за три дня вместо положенных пяти, как требует законодательство.

В связи с этим возник вопрос о продлении меры пресечения. Адвокат обвиняемой утверждал, что она не собирается скрываться от следствия и не станет чинить препятствий. «Прошу назначить домашний арест», – сказал он.

Суд не стал менять меру пресечения и оставил Болтаеву в СИЗО еще на три месяца.

Во время заседания обвиняемая начала плакать и проявляла сильное волнение. С помощью переводчика она сообщила, что была обманута следователем и утверждала, что невиновна.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

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