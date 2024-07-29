В Казани гражданка Узбекистана поссорилась с 18-летним сыном и зарезала его

Как стало известно «Татар-информу», в Казани 40-летняя женщина ударила ножом своего 18-летнего сына. От полученных травм парень скончался.

По данным агентства, трагедия произошла в субботу в одной из квартир на проспекте Ямашева. Между 40-летней гражданкой Узбекистана и ее 18-летним сыном произошел конфликт. В результате ссоры женщина ударила парня ножом в грудь.

Медики пытались спасти парня, но от полученных ранений он скончался. Известно также, что женщина находится на территории России законно.