«Хочу остаться с дочерью»: в Казани гражданку Узбекистана арестовали за убийство сына

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Поддержать обвиняемую в суд пришли ее мать и сестра»

Ново-Савиновский суд Казани сегодня избрал меру пресечения гражданке Узбекистана 40-летней Сурие Болтаевой. Женщину обвиняют в убийстве сына.

Перед заседанием Болтаева стояла в коридоре суда вместе с конвоирами, так как все участники процесса ждали переводчика с русского на узбекский язык. Женщина очень сильно нервничала, а на глаза наворачивались слезы. Поддержать Сурию пришли родственники, в числе которых были ее мать и сестра. Они хотели попасть в зал заседания, однако суд запретил им там находиться, поскольку они являются свидетелями по делу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 40-летняя женщина ударила ножом своего 17-летнего сына. От полученных травм парень скончался. По данным агентства, трагедия произошла в субботу в одной из квартир на проспекте Ямашева. Между 40-летней гражданкой Узбекистана и ее 17-летним сыном произошел конфликт. В результате ссоры женщина ударила парня ножом в грудь. Медики пытались спасти его, но это им не удалось.

«27 июля примерно в восемь часов вечера у Болтаевой во время конфликта на бытовой почве возник преступный умысел, направленный на причинение смерти несовершеннолетнему сыну, – сообщила следователь Дарья Яновская. – Реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство несовершеннолетнего, Болтаева, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидев наступление общественно опасных последствий, взяла нож, используя его в качестве оружия, нанесла им несовершеннолетнему не менее двух ударов в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия».

Следствие уверено, что убийство было умышленным. Однако свою вину в преступлении женщина не признала. Через месяц ее сыну должно было исполниться 18 лет.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Убитого парня похоронили в Узбекистане»

Следователь настояла на заключении Сурии Болтаевой под стражу, ее мнение поддержал помощник прокурора Ново-Савиновского района Булат Султанов.

«У Болтаевой есть гражданство Узбекистана, она может попытаться скрыться от следствия», – дополнил он.

Обвиняемая и ее адвокат, напротив, заявили, что таких намерений у нее нет. Сурия попросила избрать ей домашний арест, так как она хочет находиться рядом со своей несовершеннолетней дочерью. По словам адвоката, женщина сняла квартиру и заключила договор с собственницей на пять лет.

«Проблем с жильем у нее нет, она долгое время прожила в России, и хозяйка не против, чтобы Сурия проживала у нее на время судебного разбирательства. Ранее она официально работала поваром в турецком ресторане, а ее дочь сейчас учится в техникуме», – дополнила она.

Как выяснил «Татар-информ», хотя сейчас дело и возбуждено по статье об убийстве, в дальнейшем его могут переквалифицировать на менее тяжкую статью – «убийство по неосторожности». Источник агентства сообщил, что есть и другие сложности: у Сурии обнаружились нестыковки в документах о пребывании на территории России, поэтому на нее могут завести еще одно уголовное дело.

Сына Сурии Болтаевой похоронили в Узбекистане. В ближайшее время, как только отец детей закончит с похоронами сына, он вернется в Россию, чтобы забрать дочь.

Сегодня суд принял решение заключить Сурию Болтаеву под стражу. В СИЗО она проведет два месяца.