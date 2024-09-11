В Казани суд арестовал подозреваемого в убийстве замначальника Танкового училища

Советский суд Казани избрал меру пресечения 33-летнему водителю такси Даниилу Алмазову. Его обвиняют в убийстве бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища Валерия Хахина.

Суд избрал Алмазову меру пресечения в виде содержания под стражей, в СИЗО он пробудет полтора месяца.

Перед началом заседания адвокат Даниила Алмазова заявил, что против участия журналистов, поскольку его подсудимый начинает заикаться при волнении. Это оказалось правдой.

«Вину полностью признает и готов искупить ее, подписав контракт с Министерством обороны РФ», – дополнил адвокат.

Даниил Алмазов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 8 сентября, из-за ранее возникшего конфликта Даниил Алмазов под видом курьера проник в дом Валерия Хахина и несколько раз ударил его ножом. От полученных травм Хахин скончался на месте. Украв из дома погибшего вещи, преступник скрылся с места преступления.

Адвокат рассказал, что Валерий Хахин якобы оскорбил кого-то из близких Даниила Алмазова. Из-за этого и произошел конфликт. Подробности раскрывать он отказался, сославшись на тайну следствия.

«На теле было обнаружено множество колото-резаных ран. После задержания Алмазов признал вину полностью и сотрудничал со следствием. Так как он обвиняется в особо тяжком преступлении, Алмазов может скрыться или начать угрожать свидетелям. Прошу назначить содержание под стражей», – сказала следователь.

Даниил Алмазов в ответ на это сообщил суду, что у него есть семья и бежать он никуда не собирается.

«Прошу не удовлетворять ходатайство о заключении меня под стражу. У меня есть старший брат и родители», – сказал Алмазов.

В результате суд отправил Даниила Алмазова в СИЗО на полтора месяца.

Даниил Алмазов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Тело бывшего заместителя начальника Танкового училища обнаружили в минувший понедельник в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани. Полицейские прибыли на место событий и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Тело Валерия Хахина с ножевыми ранениями было замотано в ковер. Его нашла супруга Мария Горшунова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался водитель такси. По предварительным данным, ранее он был знаком с Хахиным.