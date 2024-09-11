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В Казани суд арестовал подозреваемого в убийстве замначальника Танкового училища
Советский суд Казани избрал меру пресечения 33-летнему водителю такси Даниилу Алмазову. Его обвиняют в убийстве бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища Валерия Хахина.
Суд избрал Алмазову меру пресечения в виде содержания под стражей, в СИЗО он пробудет полтора месяца.
Перед началом заседания адвокат Даниила Алмазова заявил, что против участия журналистов, поскольку его подсудимый начинает заикаться при волнении. Это оказалось правдой.
«Вину полностью признает и готов искупить ее, подписав контракт с Министерством обороны РФ», – дополнил адвокат.
По версии следствия, в минувшее воскресенье, 8 сентября, из-за ранее возникшего конфликта Даниил Алмазов под видом курьера проник в дом Валерия Хахина и несколько раз ударил его ножом. От полученных травм Хахин скончался на месте. Украв из дома погибшего вещи, преступник скрылся с места преступления.
Адвокат рассказал, что Валерий Хахин якобы оскорбил кого-то из близких Даниила Алмазова. Из-за этого и произошел конфликт. Подробности раскрывать он отказался, сославшись на тайну следствия.
«На теле было обнаружено множество колото-резаных ран. После задержания Алмазов признал вину полностью и сотрудничал со следствием. Так как он обвиняется в особо тяжком преступлении, Алмазов может скрыться или начать угрожать свидетелям. Прошу назначить содержание под стражей», – сказала следователь.
Даниил Алмазов в ответ на это сообщил суду, что у него есть семья и бежать он никуда не собирается.
«Прошу не удовлетворять ходатайство о заключении меня под стражу. У меня есть старший брат и родители», – сказал Алмазов.
В результате суд отправил Даниила Алмазова в СИЗО на полтора месяца.
Тело бывшего заместителя начальника Танкового училища обнаружили в минувший понедельник в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани. Полицейские прибыли на место событий и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Тело Валерия Хахина с ножевыми ранениями было замотано в ковер. Его нашла супруга Мария Горшунова.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался водитель такси. По предварительным данным, ранее он был знаком с Хахиным.
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