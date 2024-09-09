В Казани найден убитым бывший замначальника Танкового училища

Накануне в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани был найден мертвым бывший заместитель начальника Казанского высшего танкового училища Валерий Хахин.

Тело Хахина с ножевыми ранениями было замотано в ковер. Его нашла супруга Мария Горшунова.

Согласно данным «Союза Танкистов России», Валерий Хахин – выпускник Казанского ВТКУ 1977 года. Он прошел путь от командира танкового взвода в Группе Советских войск в Германии до заместителя начальника Казанского ВТКУ по вооружению.

Как стало известно «Татар-информу», в минувшую субботу Валерий Хахин встречался с бывшими коллегами, чтобы отпраздновать День танкиста, который в этом году отмечался 8 сентября.

Что произошло после, выясняет следствие.