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В Казани найден убитым бывший замначальника Танкового училища
Накануне в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани был найден мертвым бывший заместитель начальника Казанского высшего танкового училища Валерий Хахин.
Тело Хахина с ножевыми ранениями было замотано в ковер. Его нашла супруга Мария Горшунова.
Согласно данным «Союза Танкистов России», Валерий Хахин – выпускник Казанского ВТКУ 1977 года. Он прошел путь от командира танкового взвода в Группе Советских войск в Германии до заместителя начальника Казанского ВТКУ по вооружению.
Как стало известно «Татар-информу», в минувшую субботу Валерий Хахин встречался с бывшими коллегами, чтобы отпраздновать День танкиста, который в этом году отмечался 8 сентября.
Что произошло после, выясняет следствие.
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