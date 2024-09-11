Водителя такси подозревают в убийстве экс-замначальника Казанского танкового училища. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в минувший понедельник в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани был найден мертвым бывший заместитель начальника Казанского высшего танкового училища Валерий Хахин. Тело Хахина с ножевыми ранениями было замотано в ковер. Его нашла супруга Мария Горшунова.

Полицейские прибыли на место событий и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался водитель такси. По предварительным данным, ранее он был знаком с Хахиным.

В настоящее время мужчина задержан. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.