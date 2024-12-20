В Казани суд арестовал начальника отдела Управления Минземимущества РТ Ильшата Аминова

Вахитовский суд Казани на два месяца арестовал начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с июня 2021 по 6 ноября 2024 года Аминов оказывал содействие организациям «Аккад» и «Стройконтинент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости.

Помимо этого, зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов незаконно участвовал в деятельности нескольких организаций, предоставляя им покровительство и преимущество. В тот же период он занизил стоимость арендных платежей и заключил договоры аренды с «Аккадом» и «Стройконтинентом», похитив у государства чуть более 2,8 млн рублей.

Свою вину Ильшат Аминов не признал. Накануне, 19 декабря, его допросили в качестве подозреваемого.

«Вина Аминова подтверждается его собственными показаниями и показаниями свидетелей. Оказавшись на свободе, он может воздействовать на свидетелей или сбежать из страны. Прошу назначить заключение под стражу», – сообщил следователь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники УФСБ задержали начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По информации силовиков, он из корыстных побуждений оказывал содействие коммерческим структурам. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.