В Казани стартуют бесплатные кинопоказы под открытым небом у «Точки выбора»

На Кремлёвской набережной Казани начинаются еженедельные кинопятницы под открытым небом у информационного центра «Точка выбора». Первый показ состоится уже сегодня, 4 июля, в 20:30. Зрителям представят российский музыкальный фильм 2024 года «Летучий корабль».

Семейная картина откроет серию летних киновечеров, которые будут проходить каждую пятницу вплоть до сентября. Показы бесплатные и открыты для всех желающих.

Проект реализуется в рамках работы информационного центра «Точка выбора», где летом также запланированы программа «ИнформУИК», мастер-классы, музыкальные вечера и другие мероприятия. Организаторами выступают Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ и волонтерские организации.

Найти площадку просто — «Точка выбора» расположена на Кремлёвской набережной Казани, рядом с фуд-кортом и зданием экстрим-парка «Урам».