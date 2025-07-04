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Общество 4 июля 2025 16:10

В Казани стартуют бесплатные кинопоказы под открытым небом у «Точки выбора»

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На Кремлёвской набережной Казани начинаются еженедельные кинопятницы под открытым небом у информационного центра «Точка выбора». Первый показ состоится уже сегодня, 4 июля, в 20:30. Зрителям представят российский музыкальный фильм 2024 года «Летучий корабль».

Семейная картина откроет серию летних киновечеров, которые будут проходить каждую пятницу вплоть до сентября. Показы бесплатные и открыты для всех желающих.

Проект реализуется в рамках работы информационного центра «Точка выбора», где летом также запланированы программа «ИнформУИК», мастер-классы, музыкальные вечера и другие мероприятия. Организаторами выступают Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ и волонтерские организации.

Найти площадку просто — «Точка выбора» расположена на Кремлёвской набережной Казани, рядом с фуд-кортом и зданием экстрим-парка «Урам».

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#выборы Раиса РТ #кинопоказ под открытым небом #набережная казанки
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