В Казани стартует первый день форума министров образования «Формируя будущее»

Фото: Фонд «Моя история»

Сегодня, 10 июня, в Казани стартует II Международный форум министров образования «Формируя будущее», очное участие в котором примут более 100 иностранных гостей.

«В этом году участникам форума министров предстоит обсудить широкий спектр тем: дошкольное образование, воспитательная работа с опорой на сохранение духовно-нравственных традиционных ценностей, проекты в сфере работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, применение искусственного интеллекта в сфере образования, международное сотрудничество и другие актуальные темы», — сообщили в Фонде «Моя история».

Основной площадкой станет ИТ-парк имени Башира Рамеева. Будет организовано выставочное пространство «Россия — миру», которое в интерактивном формате рассказывает о вкладе нашей страны в мировую копилку достижений. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с гостями посетит экспозицию.

Также в первый день пройдут церемония открытия форума и пленарное заседание, по итогам которого будут подписаны соглашения и меморандумы.

В составе иностранных делегаций — министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Результатом совместной работы должны стать идеи, способствующие прогрессу человечества в социальной, экономической и культурной сферах, в основе которого будет лежать качественное образование и воспитание.