news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 9 июня 2024 19:03

Участники форума «Формируя будущее» посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Скопировать ссылку
Участники форума «Формируя будущее» посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Участники II Международного форума министров образования «Формируя будущее», который откроется 10 июня в Казани и продлится два дня, посетили выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Делегаты из разных стран ознакомились с передовыми практиками российского образования, подоили корову, исполнили «шарка-барка», сообщает Фонд «Моя история».

Делегаты из ЮАР, Бенина, Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана, Ирана, Лаоса, Ирака, Джибути и других стран проявили большой интерес к выставке об истории образования. Иностранные министры и делегаты узнали, как развивалась образовательная система России со времен развала Советского Союза до наших дней, увидели, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открываются перед молодежью.

Зарубежные гости вошли в число посетителей, которых официальный счетчик проекта зафиксировал на отметке рекорда в 1,3 млн человек.

В рамках посещения региональной программы выставки-форума «Россия» делегаты с большим интересом изучили региональные стенды и даже исполнили национальный калмыцкий танец «шарка-барка» вместе с сопровождающими, а гости из Африки попробовали подоить корову.

«Наши гости были особенно впечатлены тем, какой стремительный путь прошла система образования в России, как она развивается и какие цели ставит на будущее. Многие страны уже стремятся перенять успешный опыт России в сфере просвещения и внедрить аналогичные практики в свои системы образования», — отметили экскурсоводы в конце прогулки.

II Международный форум министров образования «Формируя будущее» начнет официальную часть работы 10 июня в Казани. Очное участие в мероприятиях примут более 100 иностранных гостей, в том числе министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото: Фонд «Моя история»

читайте также
На форум «Формируя будущее» в Казани продолжают прибывать гости
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2