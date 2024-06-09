Участники форума «Формируя будущее» посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Участники II Международного форума министров образования «Формируя будущее», который откроется 10 июня в Казани и продлится два дня, посетили выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Делегаты из разных стран ознакомились с передовыми практиками российского образования, подоили корову, исполнили «шарка-барка», сообщает Фонд «Моя история».

Делегаты из ЮАР, Бенина, Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана, Ирана, Лаоса, Ирака, Джибути и других стран проявили большой интерес к выставке об истории образования. Иностранные министры и делегаты узнали, как развивалась образовательная система России со времен развала Советского Союза до наших дней, увидели, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открываются перед молодежью.

Зарубежные гости вошли в число посетителей, которых официальный счетчик проекта зафиксировал на отметке рекорда в 1,3 млн человек.

В рамках посещения региональной программы выставки-форума «Россия» делегаты с большим интересом изучили региональные стенды и даже исполнили национальный калмыцкий танец «шарка-барка» вместе с сопровождающими, а гости из Африки попробовали подоить корову.

«Наши гости были особенно впечатлены тем, какой стремительный путь прошла система образования в России, как она развивается и какие цели ставит на будущее. Многие страны уже стремятся перенять успешный опыт России в сфере просвещения и внедрить аналогичные практики в свои системы образования», — отметили экскурсоводы в конце прогулки.

II Международный форум министров образования «Формируя будущее» начнет официальную часть работы 10 июня в Казани. Очное участие в мероприятиях примут более 100 иностранных гостей, в том числе министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото: Фонд «Моя история»