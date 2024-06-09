На форум «Формируя будущее» в Казани продолжают прибывать гости

В Казань продолжают прибывать гости для участия во втором Международном форуме министров образования «Формируя будущее». Утром, 9 июня, в столицу Татарстана приехали члены делегации из Центральной африканской республики (ЦАР) и Республики Гамбия, сообщают организаторы.

Напомним, ранее в Казань на вышеупомянутый форум приехали делегации из Сьерра-Леоне, Эсватини, Йемена, Камеруна, Нигера, Чада, Центральноафриканской Республики и Уганды.

Международный форум пройдет в Казани 10 и 11 июня на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Среди заявленных тем присутствуют дошкольное образование, воспитательная работа с опорой на сохранение традиционных ценностей, проекты в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, применение искусственного интеллекта в сфере образования, международное сотрудничество и ряд других.

Помимо прочего, на площадке форума для иностранных гостей будет организовано выставочное пространство «Россия — миру», которое в интерактивном формате расскажет о вкладе РФ в мировую копилку достижений.

фото: предоставлено организаторами