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На форум «Формируя будущее» в Казани продолжают прибывать гости
В Казань продолжают прибывать гости для участия во втором Международном форуме министров образования «Формируя будущее». Утром, 9 июня, в столицу Татарстана приехали члены делегации из Центральной африканской республики (ЦАР) и Республики Гамбия, сообщают организаторы.
Напомним, ранее в Казань на вышеупомянутый форум приехали делегации из Сьерра-Леоне, Эсватини, Йемена, Камеруна, Нигера, Чада, Центральноафриканской Республики и Уганды.
Международный форум пройдет в Казани 10 и 11 июня на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Среди заявленных тем присутствуют дошкольное образование, воспитательная работа с опорой на сохранение традиционных ценностей, проекты в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, применение искусственного интеллекта в сфере образования, международное сотрудничество и ряд других.
Помимо прочего, на площадке форума для иностранных гостей будет организовано выставочное пространство «Россия — миру», которое в интерактивном формате расскажет о вкладе РФ в мировую копилку достижений.
фото: предоставлено организаторами
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