В Казани стартует «Финал Шести» волейбольной Суперлиги

Сегодня в Казани двумя матчами группового этапа стартует «Финал Шести» волейбольной Парибет-Суперлиги.

В первый игровой день соревнований состоятся матчи первого тура группы А «Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) и группы Б «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Ленинградская область) соответственно.

Стоит отметить, что матч между «Локомотивом» и «Динамо» начнется в 16:00, а между «Зенитом» и «Белогорьем» в 19:00. Все игры турнира пройдут в Казани в центре волейбола «Санкт-Петербург» на Мидхата Булатова.

Команды будут разбиты на две группы (А и Б) по три в каждой. Согласно схеме розыгрыша, в полуфиналы выйдут первые и вторые коллективы каждой группы, которые состоятся в понедельник, 9 мая. А победители полуфинальных встреч разыграют между собой титул сильнейшего клуба страны во вторник, 10 мая. В этот же день чуть ранее пройдет и матч за 3-е место.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Владимир Алекно назвал казанский клуб главным фаворитом «Финала Шести».

В свою очередь, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором разобрала шансы команд в предстоящем турнире.